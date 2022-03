Busetjing av flyktningar

Meiningar

Eit viktig satsingsområde er å sikre tilstrekkeleg undervisning både i norsk og i eige morsmål, samt likeverdige moglegheiter til å fullføre ei utdanning. I tillegg treng dei god og tett oppfølging for å meistre ein ny kvardag.

Å busetje flyktningar er ei kompleks oppgåve. Det er menneske med ulike bakgrunnar og erfaringar i alle aldrar som skal finne seg til rette i eit nytt samfunn. For at vi skal klare denne oppgåva får kommunen tilskot frå Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi).

I Stad kommune er grunnbemanninga låg både i skule og barnehage. Vi driv svært kostnadseffektivt samanlikna med kommunar rundt oss. Innanfor desse rammene skal vi tilpasse opplæringa slik at alle barn, unge og vaksne får eit godt utbytte både fagleg og sosialt.

Tilskota frå IMDi er ikkje øyremerka til bruk på flyktningar. Dette er nettopp fordi heile kommuneorganisasjonen og samfunnet rundt må vere involvert for at vi skal kunne gjere dette på ein god måte. Det er likevel viktig at integreringstilskotet vert nytta til nettopp integrering og ikkje vert oppfatta som ein salderingspost i budsjettet av dei folkevalde.

Det er framleis behov vi ikkje klarer å dekke godt nok eller på rett måte. Laget rundt barn, unge og vaksne må samarbeide tett og ha rett kompetanse. I skule og barnehage handlar det om å ha kunnskap om å lære vekk eit andrespråk, morsmål og å inkludere i ei mangfaldig barnegruppe.

Myndigheitene har bestemt at ein skal prioritere barnefamiliar når ein skal busetje flyktningar i Noreg. Dette ser vi att på dei som kjem til vår kommune. Dei siste åra har ein stor del av flyktningane vore barn. Dette krev at vi legg godt til rette med til dømes ekstra leksehjelp, oppfølging på fritida og låg terskel psykisk helsehjelp.

Lærarar arbeider innanfor spanande fagfelt og møter svært mange flotte menneske i kvardagen. Det mangfaldige barne- og ungdomsmiljøet i Stad kommune gjer samfunnet vårt rikare. Alle treng ein god start for å få ei utdanning, kvalifisere seg til ein jobb og verte integrerte i samfunnet.