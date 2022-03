- Utbetre fylkesveg 620 Kjøde-Sandvik no

Meiningar

Stad Skipstunnel er vedteken og no må også Vestland fylkeskommune kjenne si besøkelsestid.

Eg er klar over at det er mange fylkesvegar i Vestland fylke som ikkje held mål , men akkurat denne fylkesvegen har no ein unik sjanse til å motta naudsynt overskotsmasse gratis .

FV 620 er ein fylkesveg som er klassifisert i funksjonsklasse C (lokale hovudvegar)

Eit nyleg gjennomført forprosjekt for FV 620 Kjøde – Sandvik har mange viktige innspel til kvifor denne vegen til Stadlandet må utbetrast:

- Aukande ÅDT.

- Hemsko for næringslivets leveranser av varer inn og ut fra Stadlandet.

- 15 av dei største bedriftene i Stad kommune er fysisk lokalisert på Stadlandet.

- Aukande turistmål.

- Lokale og regionale særs viktige friluftsområder.

Rapporten slår fast at FV 620 Kjøde – Sandvik er ein samanhengande flaskehals på ca 10 km.

I forprosjektrapporten peikar ein også på , at på deler av strekninga som er nærast Skipstunnelen vil det være underskot av steinmasser.

Eg vil minne om at Kystverket har vore klare på at steinmasser til samfunnsnyttige prosjekt vil verte prioriterte, samt at massene er gratis.

Vestland fylkeskommune må no nytte seg av denne mogelegheita , men det fordrar endringar i RTP der FV 620 står under prosjekt for mogeleg oppstart i perioden 2027-2033.

Slik eg ser det må FV 620 i RTP flyttast opp til strekningsvise prosjekt og føreslått prioriterte i perioden 2023-2027 for å kunne nytte seg av gratis overskotsmasse fra Stad Skipstunnel.

Eit anna viktig moment er og omsynet til befolkninga i området.

Kor lenge skal desse leve i eit anleggsområde

– med bygging av skipstunnel fra 2023- 2027 og deretter veibygging fra 2027-2033.

Dette må verkeleg Vestland fylkeskommune klare å unngå.