Meiningar

Ope brev til assisterande kommunedirektør i Stad kommune:

Assisterande kommunedirektør, som og er næringssjef i Stad kommune, har hatt ein sentral posisjon i prosessane med å utarbeide ny plan for sjøareala i kommunen og samfunnsnyttig disponering av tunnelmassen.

Dette er to prosjekt som saman vil kunne få stor, positiv innverknad på utviklinga i Stad kommune, særleg i ytre del. Med den kommunale næringssjefen bak rattet, har forventningane til resultatet vore store.

Men etter å ha fylgt prosessane tett, og høyrt på presentasjonen prosjektleiinga gav i kommunestyremøtet den 17.02.22 er eg svært skuffa, og har fylgjande spørsmål eg ynskjer at assisterande kommunedirektør i Stad kommune svarar på:

1. Er det behov for fleire private arbeidsplassar, også innan andre næringar enn kulturbasert reiseliv, i ytre/søre del av kommunen?

2. Har tilgang på nok byggeklart industriareal noko å bety for positiv næringsutvikling?

3. Har Stad kommune vedtekne strategiar som fortel korleis, og innan kva næringar, kommunen skal utvikle seg?

4. Ligg det føringar på korleis, og til kva tunnelmassen skal nyttast, og i tilfelle, kva er disse føringane?

5. På Lesto-neset har det ikkje budd nokon på fleire 10-år. I kommunestyremøtet argumenterte du sterkt mot ei utbygging her med utgangspunkt skjønnsmessige vurderingar. Mellom anna trekte du fram fylgjande:

· Lesto-vika er eit naturområde med stor eigenverdi.

· Det er uheldig å fylle ut ei slik vik og dermed frata grunneigarane moglegheitene til å bruke området til rekreasjon og friluftsområde.

· Ålegras vart og nemnt.





Dette gjev grunn til å stille fylgjande spørsmål:

· Kven sine skjønnemessige vurderingar er det du målber i denne saka?

· Kvifor er det større grunn til å ta omsyn til grunneigarane i Lesto-vika sine interesser samanlikna med grunneigarar som vert påverka av andre prosjekt dette planarbeidet omhandlar?

· Kvifor vert ei påstått ålegraseng framleis brukt mot dette prosjektet samtidig som store dokumenterte ålegrasførekomstar andre stader som er tenkt bygd ut i Moldefjorden, ikkje vert nemnd i plandokumentet?

6. Kva er årsaka til at du argumenterer sterkt for etablering av gang- og sykkelveg frå Selje til Kjøde i staden for å arbeide for ein køyrbar og sikker veg frå Eide og til Kjøde, inkl. rassikring av Slagarurda slik Selje Næringsforening har spelt inn fleire gonger?

7. I kommunestyremøtet hevda du at prosjektet i Lesto-vika og på Moldestad var tilnærma like gode utgreia. Meiner du det framleis?

8. Under kommunestyremøtet kom det fram at det arealet som vil verte tilgjengeleg for andre enn Pelagia AS på Moldestad, maksimalt vert 30 mål, truleg mindre. Meiner du at dette er nok, sjønært industriareal tilgjengeleg for denne delen av kommunen dei komande 10 åra?

9. Kvifor er det ofte nytta u-dokumenterte påstandar i desse saksutgreiingane? Er dette ein vanleg praksis i forvaltninga av Stad kommune, eller gjeld det berre for desse to prosessane.

10. Det lokale næringslivet sitt behov er oversett i denne sakshandsaminga. Ref. det mangeårige arbeidet for etablering av ei framtidsretta fiskerihamn med moderne servicefasilitetar, innmeldt behov frå 3 lokale bedrifter og støtteskrivet frå 7 unge fiskarane. Er ikkje desse initiativa like mykje verdt som tilsvarande næringsinitiativ andre stader i kommunen?

11. Kvifor legg ikkje Stad kommune til rette for at skipstunnelen kan byggjast raskast og billigast mogleg. Med fokus er på kort transportavstand og moglegheit for døgnkontinuerleg tunneldrift, og der massane kan nyttast til eit svært samfunnsnyttig og etterlengta næringsprosjekt?

Håpar du tek deg tid til å svare i avisa.