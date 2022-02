Meiningar

Las i siste Fjordabladet (25/2) om komande 8.mars-markering her på Nordfjordeid. Det er no ikkje kvart år denne viktige dagen, den Internasjonale kvinnedagen, er blitt markert på denne vesle staden, so eg synest det er prisverdig av Siri Sandvik som har tatt initiativ til dette.

Vi er kome langt ,men... meinar ho og det kan vi vel vere einige om, her til lands, sjølv om ikkje alle vel å amme babyen sin offentleg. Det er jo fint at alle kan vere velkomne på eit slikt arrangement, ikkje berre kvinner. Men kva med "alle kjønn"??? Dette må du utdjupe videre Siri S.!

Elles kan vi vel slå fast at ikkje alt er såre vel so lenge kvinner daglegdags kan vere utsatt for både fysisk vald og sjikane i visse miljøer. Dette er eit samfunnsproblem vi må kome til rette med. Likestilling, likelønn og abortlover er andre ting vi ikkje ein gong for alle kan ta for gitt, men som vi alle, både kvinner og menn, må slå vakt om.