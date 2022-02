Kunnskap og arbeid skal gi oss moment i det grøne skiftet

Meiningar

Regjeringa satsar no på gratis, kort og skreddarsydd vidareutdanningar innan avfalls- og gjenvinningsbransjen, jordbruk-, skogbruk og gartnarnæringa, og industri og byggenæringa. Arbeidsgjevar- og arbeidstakarorganisasjonane er saman om å definere kva utdanningar og opplæringar som er relevante i sine bransjar, som gjev eit fleksibelt og målretta tilbod. Satsinga på gratis vidareutdanning er særleg viktig inn mot det grøne skiftet, og kompetansebehovet for ny teknologi.

Utan kunnskap kjem vi oss ikkje framover, og i Norge har vi god tradisjon for å vidareutdanne folk på golvet, og regjeringa si siste nyvinning innan for vidareutdanning, er eit grep som treff både tida vi lever i, og våre moglegheiter for verdiskaping, særleg godt.

Framover vil det bli viktigare og viktigare å utnytte resirkulerbare resursar. Då må dei som arbeidar med desse resursane, til dømes dei som arbeider med gjenvinning, ha fornya kunnskap om korleis arbeidet skal gjerast.

I Vestland skal vi i åra framover mot 2040 ta ut verdiar i skogbruket for kring ti milliardar kroner, og om vi vidareforedlar skogprodukta kan ein hente ut fire gangar so mykje i verdiskaping. Verken uttak eller vidareforedling kan gjerast utan at dei som arbeidar med uttaka har god kunnskap til både handtering og sikkerheit.

Framtida krev og at vi hevar kunnskapen innanfor tradisjonelle næringar som jordbruk og industri, der den teknologiske utviklinga skjer svært raskt, og det er viktig at dei som ynskjer å halde fram eller satse i desse næringane får moglegheita til å halde seg oppdaterte og utdanna på sine fagfelt.

Regjeringa si satsing på gratis vidareutdanning innanfor Avfalls- og gjenvinningsbransjen, Jordbruk-, skogbruk og gartnerinæringen, Industri og byggenæringa. er dermed kjærkomne og riktige satsingar på rett tid. Særleg for eit fylke som Vestland, med enorme moglegheiter innan sirkulær økonomi.