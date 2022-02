Meiningar

Alle som er litt språkinteresserte, ser kor sterkt framand-trykket no er mot det norske språket, særleg frå engelsk.

Slik språkpåverknad er ikkje noko nytt fenomen. Ordhistoria vår fortel at det norske språket er blitt skapt og utvikla gjennom ein tusenårig kontakt med andre språk.

I denne vesle artikkelen vil eg sjå på nokre hovuddrag ved ordhistoria vår, og korleis ho avspeglar den historiske og kulturelle utviklinga i landet vårt.

Ut frå alder (når orda kom inn i språket vårt) og opphav (kvar dei kom frå) er det vanleg å dele ordforrådet vårt inn i tre kategoriar: arveord, lånord og framandord.

Arveorda tilhøyrer dei eldste sjikta i språket vårt og er blitt overleverte frå generasjon til generasjon fram til vår tid. Dette er gjerne ord som tilhøyrde urgermansk (som blei tala for 2000 år sidan) eller jamvel det endå eldre indoeuropeiske grunnspråket.

Døme på slike arveord er arm, hand, auga,hus, is, stein og tun. Slektskapsord som far og mor, bror og dotter er også arveord, likeins ord som heim og hage, land og sjø, fjell og fjord. Dei som ynskjer å skaffe seg kunnskap om arveorda våre, vil finne dei grundig omtala i «Våre arveord» av H. Bjorvand og Fr. O. Lindeman.

Lånorda, som vi altså har henta frå andre språk, har tilpassa seg det norske språksystemet. I skrivemåte skil dei seg ikkje ut frå arveorda. Dei har eit heilnorsk preg, og difor kallar vi dei ofte heimlege.

Dei eldste lånorda fekk vi truleg frå keltisk (jarn, rike, eid), frå latin (katt, sekk, vin) og frå frisisk (kogg, duk, kjortel). Desse innlåna skjedde truleg før vikingtida.

Kristendommen var ein veldig kulturimpuls, og han førte med seg ei rekkje ord og omgrep knytte til den nye trua. Ord som kyrkje, prest, biskop, bibel, kloster, munk, kristen, engel, djevel, klokke og messe kom frå gresk og latin og fann sin naturlege plass i det norrøne språket i tidleg mellomalder.

Den verkeleg store bølgja av språklege innlån kom likevel litt seinare, frå 1200-1300-talet og utetter. Långjevarspråket var lågtysk, altså språket i Nord-Tyskland.

Det var særleg hanseatane som stod for denne sterke språkpåverknaden. Hanseatane var handelsfolk og kjøpmenn, og deira språklege avtrykk i norsken var særleg prega av ord for handel, handelsvarer og handverk, men også for kultur, sed og skikk.

Døme på innlånte ord frå lågtysk er substantiv som arbeid, reiskap, bukser, angst, kamp, krig, plikt og språk, adjektiv som blank, edel, ekte, svak og sunn og verb som bruke, dele, nytte, prøve, smake og slutte.

Desse orda har, som vi ser, glide heilt inn i språket vårt, og er i dag å rekne som fullnorske. Kanskje utgjer lågtyske ord så mykje som 30-40% av ordtilfanget vårt.

På 1700-talet var fransk motespråket, og vi fekk ei rekkje lånord derifrå, som t.d. madam, person, karakter, humør, kritikk, bagasje og avansere.

Dei siste to-tre hundreåra – med stor global kulturkontakt – har gjeve oss ei mengd storframande lånord.

Frå arabisk har vi t.d. fått alkohol, kaffi og siffer, frå hebraisk amen og kibbutz, frå amerikanske indianarspråk potet, sjokolade og tomat, frå grønlandsk anorakk, iglo og kajakk, frå finsk sauna og sisu. Italiensk har lånt oss ord som bank, fiasko, getto og spaghetti, frå spansk kjem gerilja og silo, frå japansk harakiri, judo og karate. Denne lista over eksotiske innlån kan lett gjerast mykje lengre.

Innleiingsvis nemnde eg framandorda som ein tredje kategori i ordtilfanget vårt. Men medan lånorda altså har tilpassa seg den norske språkstrukturen, har framandorda oftast ikkje gjort det.

Framandorda skil seg vanlegvis frå heimlege ord i skrivemåte, uttale og oppbygging. Skrivemåten på orda celeber, zoologi, psyke og sfære syner at dei er framandord. I orda ide, logikk og epilepsi fortel plasseringa av trykket på endestavinga om framandt opphav.

Vi kan vidare vere trygge på at verb som endar på -ere i infinitiv (t.d abdisere, regulere) er framandord, likeins substantiv som endar på -sjon, -tet, -ist eller -asje (t.d posisjon, montasje).

Kjeldene til dei fleste framandorda er gresk og latin, fordi byggjesteinane (morfane) i desse språka kan kombinerast på eit utal måtar når vi skal lage ord for nye ting og omgrep.

I dag er det særleg engelsk og svensk som er motespråka, altså dei vi får dei fleste lånorda frå.

Som døme på engelske lånord nemner eg baby, outsider, offshore, team, partnar, shopping og smart. Svenske innlån er t.d bråttom, dagmamma, tyggis og grovis.

Somme nyord er det vi kallar omsetjingslån. Det vil seie at det framande ordet blir omsett ledd for ledd (morfem) til norsk. Døme på omsetjingslån er kringkasting (frå broadcasting), utblåsing (frå blowout) og gjenstand (frå Gegenstand).

Språket vårt er såleis svært funksjonelt. Det vil seie at det – anten ved innlån eller nylaging – skaffar seg nye ord når det trengst; altså når vi får nye ting eller gjenstandar, teknologiske nyvinningar, nye arbeids- eller produksjonsmåtar, endringar i vitskap eller politikk, i mentalitet eller tenkjemåte. Til å beskrive den nye røynda, den nye livsverda, treng vi nye, relevante ord som går inn i si tid med forklaring, fortolking og meining.

Den pandemien som no grip så sterkt inn i liva våre, viser til fullnads kor produktivt, nyskapande og kreativt språket vårt er.

På halvtanna år har vi fått ei mengd ord som knyter seg til pandemien: smittetrykk, tiltaksbør, nedstenging, oppfriskingsdose, heimeskule, læringstap, hytteskam, hosteskam, fotklem og karantenehotell.

I tillegg kjem alle dei som har corona som fyrsteledd: corona-sveis, corona-fast, corona-kilo, corona-dugnad osv. osv.

Alle desse nyorda vitnar om språkleg fantasi og skaparevne, og dei stettar dei nye kommunikasjonsbehova pandemien har skapt.

Vonleg vil pandemien etter kvart dovne, og då blir storparten av desse orda uaktuelle eller overflødige; dei vert språklege døgnfluger som forsvinn med sotta.