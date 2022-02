For ordens skyld

Meiningar

Til redaktøren av Fjordabladet, Ingebjørg Nilsen Stokkenes, sitt svar på Okla vindkraft kritikk ser jeg behov for en oppklaring.

Redaktøren skriver at jeg mener at avisen har vært PR-byrå for Falck Renewables. Det mener jeg absolutt ikke. Overskriften på innlegget mitt «Okla vindkraft PR» var ment som en oppsummering av hvordan den omtalte lederen og reportasjen fremsto. Uten å gjenta kritikken var det etterlatte inntrykket at utbygger fikk god uttelling for sin eksklusive pressevisning. Det ble et vellykket PR fremstøt for Falck Renewables sin del. For avisen sin del mener jeg det ville ha vært passende å utfordre det som ble sagt journalistisk, i større grad. Under ingen omstendighet tror jeg at verken Fjordabladet eller journalisten har mottatt betaling for denne dekningen fra Falck Renewables, som en påstand om å være PR-byrå ville ha medført. Det med PR-byrå er det ikke jeg som har funnet på.

Ellers vil jeg takke Fjordabladet, ikke bare for variert dekning av Okla-saken gjennom alle år, men for alt arbeidet dere gjør. Jeg ønsker ikke å skape et inntrykk av en generell misnøye eller kritikk av avisen. Dere er flinke til å la alle komme til ordet raskt. Poenget mitt er ikke å stille spørsmålstegn ved deres redaksjonelle frihet. Jeg tror og håper at dere tåler kritikk fra engasjerte lesere, og tar det som en påminnelse om å alltid være skjerpet og frempå.

Kritikken av Falck Renewables og SFE vil nok fortsette, selv om anlegget er bygget. Jeg håper å se mer av representanter for disse selskapene i spaltene fremover. Det er fortsatt en del å gjøre rede for og debattere.

Til slutt vil jeg oppfordre alle i Stad som kan, til å abonnere på både Fjordabladet og Fjordenes Tidende. Vi er heldige som har to lokalaviser, som kniver om å levere det beste produktet til oss lesere.