Lovstridige og ugyldige vedtak i Stad kommune

Meiningar

Sjøarealplanen for kommunen har vore under planlegging av administrasjonen, og det har vore fleire høyringsrundar. På sørsida av Eidsfjorden har dei planlagt eit stort anlegg for dyrking av skjel og sjøplantar, VA51 Fjøsvika. Midt i dette anlegget ligg Notaberget. Som namnet seier, er Notaberget ein gammal og svært god laksenotplass. Eg har sjølv fiska med kilenot i mange år, og eg kjende godt dei som hadde laksenot ved Notaberget.

Av den grunn såg eg straks at akvakulturanlegget, som det fint heiter, ville komme i konflikt med denne laksenotplassen. Det seier seg sjølv at ein ikkje kan sette ut ei laksenot midt i eit oppdrettsanlegg. Ingen andre stader i fjorden har administrasjonen plassert slike anlegg der det er avsett plass for laksenot.

Det vart skaffa fram skriftleg dokumentasjon som synte at det tidlegare vart betalt leige for fiskeplassen ved Notaberget. Eg snakka også med ein som sjølv hadde vore med på dette laksefisket. Sakshandsamarane fekk denne informasjonen, og Notaberget vart registrert som ein laksenotplass.

Ein tidlegare søknad frå Eide Fjordbruk AS om eit liknande anlegg på same plassen ved Notaberget vart avslått etter massive protestar frå grunneigarane og andre. Difor trudde eg at denne gongen var akvakulturplanen ved Notaberget skrinlagt for godt. Det var den ikkje.

I sakslista for møtet 8. februar, utval for areal og eigedom, var den framleis med. Slike utval fungerer nok stort sett som sandpåstrøingsorgan, men eg prøvde likevel å oppmode kvar enkelt i utvalet til å stoppe dette framlegget etter den informasjonen som no ligg føre. Det var litt for optimistisk:

Vedtak:........i samsvar med kommunedirektøren si tilråding, slik den ligg føre.

Utvalet vedtok m.a.o. kommunedirektøren si lovstridige tilråding. All dokumentasjon og informasjon hadde prella av som vatn på gåsa.

Så, kva er det som gjer dette vedtaket lovstridig og ugyldig?

Svaret finn du i Lov om laksefiske og innlandsfiske.

Nærare bestemt i § 16. Grunneiers rett til fiske etter anadrome fiskeslag.

Punkt b og c i denne paragrafen gjeld grunneigaren sin einerett til slikt fiske i sjøen.

Dette er ein rett som høyrer til gardsbruket i alle generasjonar, og den kan ikkje fjernast ved eit kommunalt vedtak. Kommunen kan ikkje oppheve ei lov, heller ikkje § 16 i "Lakselova".

Difor er overskrifta i dette innlegget slik den er. No får vi tru og håpe at kommunestyret, når planen skal opp der, har større vilje til å sette seg inn i saka enn det som hittil er vist.