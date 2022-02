Sogn og Fjordane må få igjen sjølvråderetten sin!

Meiningar

«Vil ha folkerøysting om Vestland», skriv Sogn og Fjordane Senterungdom i ei pressemelding.

Senterungdommen skal ha ros for at dei på nytt reiser denne saka. Raudt Sogn og Fjordane stiller seg bak dette kravet. Raudt vil ikkje ha makta flytta opp og bort. Mange følte nok at avstanden inn til Hermansverk var lang nok. Avstanden inn til milliard-festningen i Bergen sentrum, blir endå verre – ikkje berre i mil, men også på endå viktigare måtar som forståing, identifikasjon og oversikt.

Fylkestinget sitt vedtak om samanslåing med Hordaland, blei gjort utan at folket var spurt om si meining. Fleire meiningsmålingar hadde før dette vist fleirtal mot samanslåing. Men dette blei det ikkje teke omsyn til.

No er det derfor på tide. I dei tvangssamanslåtte fylka (Innlandet, Troms/Finnmark, Vestfold/ Telemark og Viken) er det no lagt opp til høyringar/folkerøystingar. Etter at striden i Akershus AP og Viken AP no har lagt seg, ligg det også an til oppløysing av dette gigant-fylket som strekkjer seg frå svenske-grensa til grensa mot Aurland, og som rommar over 1 million menneske (ein fjerdepart av innbyggjarane i landet).

Formelt sett blei ikkje Sogn og Fjordane tvangssamanslått med Hordaland. Raudt vil ikkje unnskylde dei som sat i fylkestinget og vedtok dette. Men fleire har sagt til oss at dei gjorde vedtaket under trusselen om at sentralmakta elles ville vedta tvangssamanslåing. Men no har vi eit stortingsfleirtal og ei regjering som visstnok er mot tvangssamanslåing, og då burde saka vere grei; gjenopprett Sogn og Fjordane fylke!

Den mørkeblå regjeringa sine planar var å halvere talet på fylke frå 19 til 10. Dette låg kanskje i bakhovudet til nokre av fylkestingsrepresentantane i Sogn og Fjordane; at vårt fylke ville bli for lite dersom det skulle vere berre ti fylkeskommunar heretter. Men no blir det ikkje slik, fordi både Innlandet, Troms/ Finnmark, Vestfold /Telemark og Viken bli oppløyste. Kanskje er det berre Agder-fylka og Trøndelag-fylka som framleis vil vere samanslåtte. Då er vi ikkje nede i 10 fylke, men i 17 ( 16 dersom vi ikkje får løyst opp Vestland). Den mørkeblå regjeringa sin våte draum er knust; det vil berre vere oppløysinga av Sogn og Fjordane som dei har å glede seg over.

Dei samanslåtte fylka skulle få så mange nye viktige og demokratiserande oppgåver. Det var også eit vilkår som låg til grunn for det skjebnesvangre samanslåingsvedtaket. Det har ikkje skjedd; tvert i mot ser vi at Vestland fylkesting har si fulle hyre med å gjennomføre noverande oppgåver på ein god nok måte. Derfor meiner Raudt at Vestland må oppløysast. Ei folkevald forsamling i Sogn og Fjordane med fylket sine ressursar og med mindre fjernstyre, har betre føresetnader enn Vestland-påfunnet.

Derfor vil Raudt ha ei folkerøysting. Kvifor vågar ikkje Vestland AP og Vestland SP å fremje dette?