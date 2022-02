Okla vindkraft PR

Meiningar

Da jeg leste Fjordabladet sin leder om Okla vindkraftverk denne uken, og tilhørende reportasje fra ekslusiv guidet pressevisning med Falck Renewables, satte jeg kaffen i halsen. Og det er rart, for jeg drikker ikke kaffe.

Noe annet jeg syns er rart, er flere av de tingene selskapets HMS-ansvarlige er sitert på. En ting er forsøket på å redusere utbyggingen til et spørsmål om man er for eller mot vindkraft på land. En annen ting er forsøket på marginalisere og sverte motparten som et liten lokal gruppe, som mobber og farer med løgn, støttet av en stor gruppe mennesker fra andre steder i landet, som underforstått ikke teller, fordi de ikke er lokale.

Det burde ikke overraske noen at folk fra hele landet har tatt til motmæle, når Falck Renewables og SFE har gått løs på en del av Stadlandet, en natur- og landskapsmessig nasjonalskatt med offisiell vernestatus. Løgn og mobbing hører ingen steds hjemme, og når det forekommer er det en plikt å gripe inn.

Som leder i Stad Venstre kan jeg forsikre Falck Renewables om at mange i er sinte og fortvilet over at vindkraftanlegget ble bygget, på tross av all saklig og dokumentert motbør prosjektet har møtt, fra faglig hold, men også folkelig og politisk. I lokallaget har det vært tydelige oppslutning mot planene og gjennomføringen av planene deres. Vi fikk blant annet støtte på fylkesnivå i Vestland Venstre, på at Okla var en uforsvarlig vindkraftutbygging som burde bli stoppet. I Stad kommunestyre fremmet vi forslag, som ble nedstemt med en stemmes overvekt.

Det er verdt å merke seg at det flertallsvedtaket som sikret prosjektets fremdrift på kort sikt, også inneholdt en rekke vilkår som sendte et tydelig signal om at tiltaket på det tidspunktet var uønsket, og at det ikke finnes politisk støtte for utvidelse av vindkraftanlegget verken i tid eller rom (fra vedtak 07.05.20). De aller fleste partiene lokalt, muligens alle, uttalte gjennom presse eller politiske debatter at dersom anlegget skulle blitt vedtatt på det tidspunktet, så ville det ikke blitt bygget. Derfor er det rimelig å si, at dette ikke hovedsaklig handler om hva man mener om vindkraft, men om maktforhold og forvaltning i denne spesifikke saken.

Til HMS-ansvarlig vil jeg melde ifra om det har vært, og fortsatt er, en stor belastning å bli utsatt for det uakseptable presset Falck Renewables, SFE og staten har stått for. En grunneier i Borgundvåg beskrev fremferden deres som «å få en pistol presset mot tinningen i tre år». Jeg vil gi honnør til alle som har protestert etter beste evne i en umulig situasjon, enten det var gjennom innbyggerinitiativ med umiddelbar og bred oppslutning eller demonstrasjonstog og stille, utrettelig tilstedeværelse for å markere motstand.

At SFE og Falck Renewables har hatt særdeles gode forbindelser, og har jobbet mest mulig i det stille, kan være litt av forklaringen på hvorfor den massive motstanden kom sent og ikke førte frem. Det er sterkt beklagelig at vi ikke klarte å stoppe utbyggingen av Okla vindkraftverk.

Falck Renewables står selvsagt fritt til å formidle hvordan de ser verden. Deres interesser er i vedvarende, svært høy konflikt med veldig mange andre interesser. Ingen kan forvente at alt er ok, bare fordi de gjennomførte prosjektet. Alle ansvarlige parter hadde mange muligheter til å trekke seg, men de valgte prestisje og maktdemonstrasjon i stedet. La folk selv finne ut hva de er klare for, når det gjelder å leve med dette traume i lokalsamfunnet. Det er en vond sak, men i de aller fleste tilfellene klarer folk å oppføre seg og omgås hverandre på begge sider av vindturbinene. Livet er tross alt mye mer enn Okla.

Som jeg advarte mot tidlig i kritikken av Okla-konsesjonen, ser vi nå konsekvensene av denne og liknende utbygginger. Den generelle støtten til vindkraft på land har gått fra positiv til negativ. Det grønne skiftet har fått unødvendig motbør. Tilliten til politikere, byråkrati og myndigheter er svekket, som det selvsagt er flere grunner til.

Det er de samme juridiske, politiske, byråkratiske og finansielle kreftene som står bak bruddet på menneskerettigheter mot samer i vindkraftsaker lenger nord, som har stått bak saks- og klagebehandlingen til Okla-konsesjonen. De hever seg glatt over den enstemmige høyesterettsdommen som fastslår at Norges største vindkraftanlegg er bygget på en ugyldig konsesjon. Både forrige og sittende regjering er svarskyldige, men det er en annen sak.

Jeg nevner menneskerettighetsbruddet og høyesterettsdommen fordi man kan prøve forestille seg hvordan det ville ha gått, hvis Okla hadde havnet retten. Det er slett ikke sikkert konsesjonen er i tråd med energilovens krav om å ta hensyn til allmenne interesser, for eksempel naturmangfoldloven og forvaltningsloven. Så langt kan det virke som at statlige og offentlige eierinteresser står over maktdelingsprinsippet landet vårt er tuftet på, og det har vært opplevelsen hele sjanseløse veien for oss som ikke har nådd frem. Eller skal vi si nådd opp?

Når det gjelder vei. Falck Renewables trekker nok en gang frem argumentet om at anleggsveien kan bli en populær turvei i fremtiden. Problemet er at industrianlegget deres, midt i dette unike landskapet, forringer verdien av alle andre tilstøtende turer. Det har ikke vært mangel på turmuligheter av alle slag i området. Det er mangel på truede naturtyper og særpreget landskap. Derfor var de vernet, men åpenbart ikke nok.

Jeg merker meg at Falck Renewables har oppjustert tallet på tilsvarende antall husstander som anlegget kan produsere strøm til, uten at kapasiteten til anlegget er økt. Tidligere har tallet vært rundt 3000 husstander, men det høres kanskje bedre ut med 5000, med tanke på alt styret som har vært rundt utbyggingen? Fiffig å bare bruke et lavere snittforbruk per husstand, for å gjøre antallet husstander større.

Tall er interessant. Kanskje det rareste av alt det Fjordabladet kunne melde fra Falck Renewables, er at prislappen for utbygger ble kun 10 millioner euro. Hvis denne informasjonen stemmer er det forsidestoff, mener jeg. Hvordan har Falck Renewables klart å bygge anlegget så rimelig?

Tidligere har det vært kommunisert at investeringen til Falck Renewables i Okla ville ligge på rundt 23 millioner euro, altså 220-230 millioner kroner. Det er dette beløpet som ligger til grunn for selskapets samarbeidsavtale med Stad kommune fra 2016, som de faste inntektene kommunen er forespeilet er beregnet ut ifra. Det vil si, i overkant av 1 million kroner i årlige inntekter (i det minste i første del av anleggets levetid). Hvis investeringsbeløpet er mer enn halvert innebærer det at kommunen sine forventede inntekter er tilsvarende redusert.

Nå utgjør ikke en halv million kroner den store forskjellen på et kommunebudsjett på over 600 millioner. Men økonomi var tross alt det avgjørende argumentet for å satse på vindkraft i kommunen, og årsaken til at alle faglige og rettmessige motforestillinger ble satt til side.

Den minimale inntekten Stad kommune vil sitte igjen med fra Okla har vært kjent lenge. Derfor er det fortsatt grunn til å spørre: hva i alle dager er det som har foregått?