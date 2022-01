- Tida er inne for folkerøysting om Vestland!

Meiningar





Det er mykje snakk om oppløysing av samanslegne fylker i nyhendene. Fylkestinget i Troms og Finnmark har allereie sendt si skilsmissesøknad til Oslo. Prosessar for å forankre eller forkaste dei nye storfylka er i gong i Viken, Vestfold og Telemark og Innlandet. Vestland fylkesting er eit av få som ikkje vil bruke spelerommet frå den nye Regjeringa til å lytte til kva fylke innbyggarane, dei representerer, ynskjer å bu i.

Argumenta for kvifor Sogn og Fjordane Senterungdom har vore i mot sentraliseringa av fylkeskommunane inn i nye Vestland skal vere kjende. Kort samanfatta er Vestland udemokratisk og sentraliserande. Det vert lenger avstand mellom folk og folkevalde. Kriteria som låg til grunn for samanslåing i intensjonsavtala som blei demokratisk vedteke, blei aldri oppfylt av Høgre-regjeringa.

Innbyggarane fekk aldri seie si meining om samanslåinga.

Den forrige regjeringa pressa igjennom ei svært forhasta regionreform der folk ikkje fekk høve til å uttale seg. No som sitjande regjering opnar for det so forventar vi at fylkestinget let folk i Sogn og Fjordane få seie sitt om framtida til Vestland. Alt anna vil være eit stort hån mot folkestyret.

4. januar kunne ein lese på NRK at finansminister Trygve Slagsvold Vedum tek rekninga for oppløysing kommune- og fylkeskommunar. Eit av hovudargumenta mot reversering av fylkessamanslåinga er dermed vekke. Ein kan no byrje å fokusere på kva folk faktisk vil, i staden for å bruke mykje tid på å spekulere i kor dyrt det vert.

Hovudargumentet mot reversing har våre prislappen og usikkerheita knytt til finansiering av dette. No er det klart, og argumentet fell vekk.

Sogn og Fjordane Senterungdom har heile vegen vore tydelege på at Vestland ikkje løyser dei fylkeskommunale utfordringane betre enn det Sogn og Fjordane gjorde. Nære tenester, og kort veg til folkevalde er ei føresetnad for





gode samfunn. Sogn og Fjordane var eit primaeksempel på at dette var ein god forvaltningsmodell.

No er det på tide at fylkestinget lyttar til folket, og høyrer korleis dei ynskjer at fylke skal sjå ut i framtida. Dersom Vestland er ei so god løysning som motstandarane mot reversering hevdar, so bør dei heller ikkje være redde for å la folk uttale seg om det, tvert om.