ROBEK står ikkje i vegen for Holvikjekta!

Meiningar

Fjordabladet har fredag 13. august eit oppslag om arbeidet med å sikre verne- og formidlingsbygg for Holvikejekta. Vi er glade for at avisa syner interesse for den unike nordfjordjekta, og meiner at oppslaget har fått fram kvalitetane i byggeprosjektet og kvifor det hastar med å få det realisert. Vi ønskjer samtidig å korrigere nokre av opplysningane i saka som slik vi ser det kjem feil ut, og som kan skape inntrykk av at byggeprosjektet er satt på vent.

Det er openbert at ein pressa kommuneøkonomi er grunnen til at Gloppen kommune fjerna avsetjing av midlar til verne- og formidlingsbygg for Holvikejekta i økonomiplanen, ei avsetjing som blei lagt inn allereie i 2016 da kommunen utarbeida søknad til Kulturdepartementet om eit vernebygg. Det er likevel ikkje riktig at oppstart av byggeprosjektet no er avhengig av at kommunen kjem ut av ROBEK-lista.

Musea i Sogn og Fjordane sendte i februar 2021 ein søknad til Gloppen kommune om støtte til byggeprosjektet, med bakgrunn i positive signal frå Kulturdepartementet både i museumsmeldinga og i revidert nasjonalbudsjett. Denne søknaden vart drøfta i kommunestyremøte mars, og kommunestyret valde å utsette saka til hausten 2021. Det er soleis framleis mogleg for kommunestyret å gje tilsegn om løyving av midlar til verne- og formidlingsbygg for Holvikejekta. Kommunen har kome med konkret forslag om korleis dette kan løysast innanfor dei økonomiske realitetane.

Det er også verd å nemne det store lokale engasjementet for å sikre eit verne- og formidlingsbygg for Holvikejekta, gjennom Nordfjord Sogelag sin innsamlingsaksjon. Dei innsamla pengane, som per d.d. har nådd om lag 1.5 millionar kroner, ønskjer sogelaget å gje som eit bidrag til den kommunale delen av prosjektkostnadane. Slik bidreg lokalbefolkninga og næringsaktørar i regionen til at den økonomiske belastinga for kommunen reduserast. Vi har tru på at eit fagleg solid prosjekt, eit stort lokalt og regionalt engasjement, støtte frå Kulturdepartementet og vonleg også frå fylkeskommunen vil bidra til eit positivt utfall i handsaming av søknaden i Gloppen kommunestyre. Musea i Sogn og Fjordane er klare til å starte opp prosjektet så snart prosjektet er fullfinansiert.