Fråværsgrensa er tilbake

Meiningar

Fråværsgrensa har blitt kritisert på inn- og utpust av ulike politikarar frå SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet sidan Høgre i regjering innførte den i 2016. Kritikken kjem sjølv om fråværsgrensa gang på gang har vist seg å fungere etter hensikta: Nemleg å redusere fråværet til elevar i vidaregåande skule.



Før sommaren blei den endelege evalueringa av fråværsgrensa lagt fram av Fafo/SSB. Dette var den tredje og siste rapporten om effektane av fråværsgrensa sidan innføringa i 2016 og ut 2019. Både i rapporten sin tittel og i dei ulike kapitla framheld forskerane at fråværsgrensa er ein suksess.

Fråværet har stupt med 27 prosent og har gått ned for alle elevgrupper. Aller mest er fråværet redusert for dei elevane som hadde mest fråvær og svakast karakterar frå før. Samtidig som fråværet har gått ned, har karakterane gått opp, noko som kan tyde på at auka oppmøte på skulen gjer at elevar både lærer meir og presterer betre.

Kritikarane, særleg frå SV, Rødt og Elevorganisasjonen, har ofte brukt sårbare elevar som eit argument mot fråværsgrensa. Rapporten viser derimot at det ikkje er fleire elevar som får «ikkje vurdert» (IV) i faga no enn før reglane blei innført. Det konkluderast også med at fråværsgrensa verken er problemet eller løysinga for dei mest sårbare elevane, fordi deira utfordringar er langt meir omfattande. For å hjelpe dei sårbare elevane treng ein fleire verktøy. Fråværsgrensa var aldri meint som einaste løysing. Derfor prioriterer Høgre i regjering å løfte denne elevgruppa og bygge eit sterkare lag rundt dei.

I rapporten sine sluttord skriv forskerane at det er «rimelig å anta at fraværsgrensen har kommet for å bli, også etter et eventuelt regjeringsskifte. Det er rett og slett vanskelig å argumentere mot at elever som hovedregel bør være på skolen». Eg er heilt einig i at det er vanskeleg å argumentere mot fråværsgrensa, men eg klarar nok ikkje å dele forskerane si optimistiske tru på at den er komen for å bli når ein høyrer den politiske motstanden.

I 2009 fjerna dåverande kunnskapsminister Kristin Halvorsen skulane sin moglegheit til å sette ei grense for høgt fråvær. I 2017 kravde AUF at Jonas Gahr Støre skulle skrote fråværsgrensa dersom Ap vann valet. I elevstreiken mot fråværsgrensa, var det fleire Ap-politikarar som heldt appell mot den. Sjølv etter dei siste evalueringane, er SV fortsatt mot fråværsgrensa. Og rett før sommaren lefla også Senterpartiet med ideen om å liberalisere regelverket kraftig.

Å stille krav om oppmøte og lavt fråvær er viktig for at alle elevar skal lukkast i skulen. Eg håpar at politikarane som er opptatt av elevene sitt beste no kan legge debatten om fråværsgrensa død og innsjå at grensa må bestå.