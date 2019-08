Bruk stemmeretten din

Meiningar

Noreg er eit av dei likestilte land i verda. Likevel er det enno store og systematiske forskjellar mellom kjønna som vi må kjempe for å rette opp. I Noreg tente kvinner i 2016 i gjennomsnitt 13,9% mindre enn menn. LO sitt mål i arbeidet med likestilling er at kvinner og menn skal ha like rettar og moglegheiter til utdanning, arbeid, inntekt, påverknad og velferd. Heile stillingar og ei sjølvstendig inntekt til å leve av er avgjerande for reell likestilling.