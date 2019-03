Skal gå i tog på Kvinnedagen

Meiningar

Det gjør meg trist å tenke på alle kvinnene som hver dag opplever undertrykking, trakassering og vold både hjemme og utenfor hjemmet. Kvinner som ikke har de samme rettighetene som det jeg kjenner. Til og med noe så grunnleggende som å gå på skolen er for mange en fjern drøm. Rettigheter som jenter i Norge ser på som en selvfølge, som noen andre har kjempet frem for og generasjoner som kommer etter.

Selv om vi har flere utfordringer i vårt eget land føler ikke jeg at de som lever 50 år tilbake i tid får nok oppmerksomhet. All den tiden vi bruker på å diskutere kvotering og tilleggspoeng på studier, som også er viktig, lever fortsatt alt for mange kvinner i frykt.

Derfor er jeg svært glad for at vi har en Statsminister fra Høyre som setter jenters utdanning i u-land på dagsorden. På fem år har Norge klart å femdoble støtten til utdanning for jenter, mye takket være Erna sitt engasjement i saken. For om hun ikke gjorde utdanning for jenter til et av sine store politiske mål som statsminister allerede i 2013, er det ikke sikkert det ville vært like mye fokus og vilje rundt å løse problemet.

Samtidig som myndighetene gjør mye for å hjelpe kvinner utenfor Norges grenser, har vi en jobb å gjøre hjemme. I KOMMUNE må vi bli flinkere til å inkludere innvandrerkvinner i frivilligheten, og andre ting som får dem nærmere vårt lokalsamfunn. Det er viktig at alle som kommer føler seg som hjemme, men særlig og om det er hjemmeværende kvinner.

Så min oppfordring til deg på kvinnedagen: Finn en parole du er enig i, gå for noen som ikke kan selv - og vær flink å se deg rundt og ta godt vare på andre.