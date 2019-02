Meiningar

Danse-Giske hadde vore ute og svinga seg med ungjente og ein videosnutt var lekka. På sosiale medium har det i helga vore heftig diskusjon om at alle og ein kvar må kunne danse utan at ein skal bry seg med det, og at dette er skittent politisk spel og maktkamp som no føregår.

Men for ein toppolitikar som prøver å oppnå tillit etter ein gedigen metoo-blemme for berre eit år sidan, så må det vere lov å bruke hovudet. Same dagen då Trøndelag Ap ønskjer å gi han ny tillit så stiller han seg lagleg til hugg. Videoen seier meir enn tusen ord, og oppførselen minner om alt det han tidlegare har beklaga og sagt han skal slutte med.