Meiningar

Tidsplanen for bussene som kjem no, er vanskeleg å foreine med å gå i gata. Nokre gonger klarer ein å få pressa det inn. Vi klarer også å vise frem Eids-kyrkja som for det meste har opne dører for turistane .

For å få bussar til å stoppe over lengre tid, bør det finnast tilstrekkeleg med offentlege toalett. Då stoppar ikkje berre dei lokale turistbussane, men også bussar på gjennomreise. Veit guidane om tilbodet , legg dei inn lengre stopp akkurat på desse stadane.