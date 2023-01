Det starta eigentleg med at lunsjpraten i NRK-kantina på Minde i Bergen vart lenger og lenger og rocka meir og meir. No har Bård Ose og Finn Tokvam halde det gåande med P.I.L.S i 20 år – og framleis er dei berre halvvegs i planen dei hadde for heile 2003.