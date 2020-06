– Har fylt rollene med nokre av dei beste i Norge

Kultur

I slutten av mai kom meldinga om at Opera Nordfjord har bestemt at det vert produksjon til hausten. Premieren på musikalen Mannen frå La Mancha i Operahuset Nordfjord på Nordfjordeid går difor som planlagt i september, sjølvsagt med litt færre publikummarar enn vanleg grunna restriksjonar og smittevern. Arbeidet med produksjonen er allereie i gong, og i starten av denne veka har regissør Aksel-Otto Bull, lysdesignar Arne Kambestad og scenograf og kostymedesignar Åse Hegrenes vore på Nordfjordeid for å gå gjennom modellen for kulissane.