Variert sommarshow frå kulturskulen

Kultur

Det var eit svært variert, og ikkje m inst fyldig program Dan Åsebø, rektor ved kultur skulen, og elevane presenterte for ein nær fullsett kultursal. I tillegg til mange innslag frå kulturskuleelevar i Eid, aspirantar i kor, korps og Vindfylla spelemannslag, var det også fleire innslag frå barn og unge i Selje kommune. Her finn du to store biletseriar frå arrangementet som femne om alt frå mykje variert musikk i mange ulike sjangrar, dans og musikal/teater. Ikkje minst var det svært mange innslag i ulke danseformer. På dette området bidrog barn og ungdom frå Ytre Stad sterkt.