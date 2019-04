Overhengande fare for flyktningstraum frå Kinn

Kultur

–Det vi er mest uroleg for er at dei i Vågsøy som sa «Nei til Kinn» vil prøve å kome seg over grensa til Stad kommune. Difor har vi funne det heilt nødvendig å byggje eit sokalla grensegjerde der den nye kommunegrensa vil gå. Grensegjerdet blir sett på «Taska», mellom Krokabergtunnelen og Brunsviktunnelen. Vi reknar vel kanskje med at nokre vil vere så oppfinnsame at dei tek ferje til Oldeide og prøver å kome seg inn i Stad via sjøvegen. Men også det har vi ei løysing på. Vi set ut 150 torskegarn over fjorden, slik at vi stoppar eventuelle flyktningar frå vest på den måten, sa Asbjørn Nore som var byggeleiar for grensegjerdet mellom dei to nye kommunane Kinn og Stad.