Skal drøfte utviding av bokbåten til heile Vestland fylke

Ei utviding av bokbåttenesta til heile den nye fylkeskommunen er ei av sakene som står på dagsorden når fylkesutvalet for kultur, idrett og regional utvikling i Hordaland samlast til møte tysdag 19. mars.

Av dei to fylkeskommunane er det i dag berre Hordaland som har avtale med bokbåten Epos. Men avtalen gjeld berre ut august. I første omgang blir utvalet i Hordaland difor oppmoda til å forlengja bokbåtavtalen for eige fylke ut året.

Samtidig blir det rådd til at ei utviding av bokbåttenesta til heile Vestland fylke blir ein del av drøftingane i budsjettprosessen for 2020.

Utfordrande geografi og busetnad

I Sogn og Fjordane blei ordninga med bokbåten Epos avvikla frå 1. september 2015. I utgreiinga peikar fylkesrådmannen i Hordaland likevel på at mobile bibliotektenester blir viktig for å sikra eit likeverdig bibliotektilbod i det nye storfylket.

Det blir vist til at Vestland fylke er eit fylke med vid geografisk utstrekning og at vesentlege delar i begge dei noverande fylka, blir område med spreidd busetnad og få innbyggjarar.

– Det inneber vesentlege forskjellar i bibliotektilbodet i ulike delar av det nye fylket, heiter det i sakspapira frå fylkesrådmannen i Hordaland.

Vedtak forpliktar

Fylkesrådmannen viser samtidig til tidlegare politiske vedtak som forpliktar i høve til det å gje alle innbyggjarane eit godt bibliotektilbod. I regional kulturplan for Hordaland 2015–2025 er det mellom lagt opp til at fylkeskommunen skal halda fram med å drifta og utvikla bokbåten som eit utjamnande bibliotektilbod.

Det blir vidare vist til at regional plan for kultur i Sogn og Fjordane har kultur for alle som overordna mål.

I tilrådinga si rår fylkesrådmannen i Hordaland til at bokbåttenesta for heile Vestland fylke blir tema i samband med budsjettet for 2020. Dersom bokbåttenesta blir utvida til å omfatta heile det nye fylket, reknar fylkesmannen med at det vil kosta totalt 2,3 millionar kroner kvart år.

Viss det ikkje er stemning for å halda fram med bokbåten, meiner fylkesrådmannen pengane bør brukast til å oppretta tilskot til andre bibliotektilbod med utjamnande effekt. Det kan til dømes vera såkalla modellbibliotek, fornying av biblioteklokale, meiropne bibliotek og nye bibliotekbussar.