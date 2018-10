Alexander ute av Stjernekamp

Kultur

Laurdag var det tiande gong artistane var på scena. På programmet sto Hardrock og joik. Alexander var først ute av artistane i begge sjangerane. I sjangeren hardrock hadde Alexander, valt Enter Sandman av Metallica. Alexander leverte sin versjon av Metallica sin låt så hardt at det var blod på gitaren etter opptredenen. Avisa VG var kjapt ute og gav terningkast fem.

I sjangeren joik, som var upløgd mark for tre av artistane, hadde Alexander plukka fram «My Home is My Heart» av Jon Henrik Fjällgren.

Alexander var saman med Ulrikke ein av artistane som hadde fått færrast stemmer frå sjåarane etter kveldens to framføringar. Då dommen frå sjåarane kom, var det Alexander som måtte forlate konkurransen.