Kultur

Sikkert overraskande for mange var det då Bergen Shantykor dukka opp og held minikonsert på Amfi Nordfjord fredag ettermiddag.

– Grunne til at vi stoppar her har den enkele forklaring at svigerdottera vår driv Sjøkanten Cafe på Amfi Nordfjord. Vi er på veg til festival på Haried, så det passa bra, sa Marianne Riise, som er gift med dirigenten i koret.

Bergen Shantykor var med i Norske Talenter på TV2 i 2018, der dei kom på andreplass.