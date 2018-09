Kultur

–«Bli med dansen» er eit prosjekt som alle elevar i heile landet er med på, og som NRK Super står bak. Eigentleg skulle vi gjennomført dansen i førre veke, når alle andre gjorde det, men vi valde å gjere det denne veka i og med at den veka vi er inne i er skulen si trivselsveke, seier Anita Midtbø, lærar på andre klassetrinnet ved den største barneskulen i kommunen.

–Det er ei fin avslutning på ei flott veke, der vi har lagt stor vekt på det sosiale, og det å gjere ting i lag, seier rektor Anne-Grete Eikås.

Trivselsveke

–Kva er «Trivselsveke», og kva innhald har den?

–I «Trivselsveka» legg vi stor vekt på det sosiale, som vi allereie har vore inne på. Å gjere ting i lag på tvers av klassetrinn er ein del av det, samstundes som kvart klassetrinn har eigne aktivitetar. Det kan vere å sjå filmar som har fokus på det sosiale. Vi kan nemne at 5. klasse har vore i barnehagen og møtt dei som skal byrje på skulen neste år, og som elevane på dette klassesteget skal vere faderar for. Det handlar i stor grad om å knyte elevane nærare kvarandre, seier rektor Eikås, som legg til at det er sjeldan at ein greier å samla alle elevane ved skulen om ein felles aktivitet, som det ein gjorde fredag med «Bli med Dansen».