Liv laga i Gymmen

Kultur

Lokale musikarar, avslappa stemning og eit variert program. For Gymmen og Malakoff var dette eit særs vellukka arrangement. Vi trur og håpar at det kjem enda fleire neste gong. For dette vil vi gjere fleire gongar, seier Atle Oen, vert for musikarkafeen i Gymmen på Nordfjordeid.

Variert

Dei som la turen innom konsertlokalet på Nordfjordeid laurdag fekk sjå og høyre lokale musikarar spele eigne låtar, coverlåtar og jamme saman. Det var blues, 70-talsrock, bluegrass, felemusikk, visesong, instrumentalmusikk og god gammal rock and roll. Noko planlagt og noko tatt på sparket, slik vertskapet ønska det.

– Ein god start, seier Peter Zehentbauer, som saman med Atle Oen var vertskap for musikar-kafeen. – Vi er takknemlege for alle som tok turen innom, og gjorde det til ei fin ettermiddagsstund.

– Målet var å samle folk som har musikk som interesse og hobby uansett nivå og lage eit samlingspunkt. Ekstra kjekt at det og dukka opp nokon som ville høyre på, og kanskje fleire tek steget opp på scena neste gong.

Null prestasjonsfokus

Laila Beate Førde var ein av gjestane som og tok turen opp på scena.

– Dette er rett og slett ein herleg laurdagsaktivitet, smiler ho. Gratis, ope for alle og null prestasjonsfokus. Berre samspel og god energi. Ikkje nøl neste gong, er hennar oppmoding.