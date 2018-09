– Knoklane blir til gele

Kultur

Opera er nok er den sjangeren som gir artistane dei største utfordringane og mest nervar. For første gong i Stjernekamp si historie var det Kringkastingsorkestret artistane har i ryggen.

Midtvegs

Laurdag var artistane midtvegs i haustens Stjernekamp, og som vanleg var det opera som stod på plakaten i den femte episoden. I sjangeren Opera er det ikkje berre stemmeprakt som gjeld. Artistane må også lære seg å synge med ein heilt ny teknikk. Solveig Kringlebotn, vår store operastjerne som sjølv opptrer i førestillinga «Phantom of the Opera» på Folketeatret, har vore med som mentor i operasjangeren heilt sidan starten. Med det var ho pedagog og mentor for sitt for sitt sjuande Stjernekamp-kull denne veka.

Alexander avslutta

Først ut laurdag var Ole Børud, med «Pourquoi me réveiller» (Werthers arie) frå Werther (Jules Massenet). Deretter følgde artistane på rekkje og rad til Alexander Pavelich avslutta med arien «Nessun dorma» frå Turandot av Giacomo Puccini. Og for ei avslutning det vart på Opera.

Strålande tilbakemeldingar

Etter å framført «Nessun dorma», alle ariars far, var det ikkje måte på kva tilbakemeldingar Alexander fekk.

– Avslutninga di fekk knoklane til å bli til gele, sa Tomas Felberg.

–Utruleg bra Alexander, sa Mona B. Rixse som meinte at Alexander sitt val av melodi var veldig modig. Du syng med risiko for å bli halshogd, men det blir du ikkje du skal vere med vidare, sa Mona B. Rise.

–Du skil deg ut frå dei andre som var med her i dag. Orkesteret, Kringkastingsorkesteret, føl deg og det er du åleine om, sa mentor Soveig Kringlebotn.

Med vidare

Ikkje overraskande, med dei tilbakemeldingane der dommarar helt Alexander som sin favoritt for kvelden gjekk han vidare i Stjernekamp. Frå Fjordabladet får Alexander terningkast seks.

Den som måtte ut av konkurransen var Maria Arrendondo.

Neste sjanger er blues.