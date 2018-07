Toppa konserten med ny låt

Kultur

I det same intervjuet la ho ikkje skjul på at ho var litt spent. Ikkje nervøs men spent. Vidare at det av og til kanskje var litt vanskeleg å få sove. No Oselie kan du trygt sove. Dette gjekk veldig bra.

Oselie toppa konserten med å presentere ein heilt ny sjølvskriven låt. Det vil vi påstå er modig å gjere på heimebane med fleire tusen publikummarar.

Rutine

Etter at Oselie Henden vann MGP junior i fjor haust, har det blitt mange konsertar og bra med publikum. Etter at ho nor har gjort unna Malakoff Rockfestival skal Oselie blant anna opptre på Allsang på Grensen.