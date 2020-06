Ballett for nytt publikum på utescene ved Hogatunet

Bildegalleri

Onsdag fekk bebuarane ved Hogatunet omsorgssenter ei oppleving som ikkje er kvardags kost. Direkte frå hovudstaden og Den Norske Opera og Ballett kom unge dansarar til Nordfjordeid og Hogatunet. Der dei hadde ei danseoppvisning på ein halv time for både dei eldre og barn frå barnehagen. Etterpå var det elevar frå Eid ungdomsskule som fekk oppleve denne dansen ute i det fri. Bakgrunnen for denne dansereisa til Vestlandet er at Operen i Oslo ikkje har hatt vanleg program på grunn av korona. Og dermed ledig tid til å glede andre.