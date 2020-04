‒ Heilt fantastisk

Bildegalleri

Saman med Monica var Stig på plass klokka ti på halv ti, i god tid før skianlegget opna i dag, og dei var dei to første i trekket. Etter eit par timar er det godt med folk i anlegget, og tid for ein pause for paret frå Deknepollen som starta heimanfrå klokka åtte. Dei har hytte på Harpefossen, men følgjer reglane om å ikkje overnatte.