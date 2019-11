Store og små kosa seg

Bildegalleri

Torsdag ettermiddag og kveld var store og små kledd i både festlege og skumle kostyme og samla i Eventyrstallen på Høynes, Stårheim. Tidlegare på dagen vart det kjent at arrangementet HalloVenn som skulle bli arrangert i Idrettshuset for sjette året på rad, vart avlyst grunna sjukdom. I staden tok familiar turen til Eventyrstallen, som hadde laga til med halloween dekorasjonar, godteri, kaker og kaffi for dei frammøtte. I tillegg var det også konkurransar som dansekonkurranse og stolleik for barna.