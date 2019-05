Kjempa om å bli det beste bygdelaget

Bildegalleri

Det spesielle med denne kampen, var at spelarane ikkje fekk springe heim å skifte skotøy eller klede. Ein fekk heller ikkje skifte frå bunad, dress, musikkorpsuniform og andre stasklede til treningstøy. Kven vann? Ja sei det. Du får finne ut av det ut frå bileta. Det vi kan seie, er at det vart avgjort med straffespark Her finn du nokre minneverdige bilete frå det store oppgjeret på Idrettsparken på Hjelle.