No er Myklebustskipet døypt

Laurdag vart Myklebustskipet sjøsett framfor eit folkehav som hadde møtt opp i Sagaparken. Søndag var det tid for dåp av skipet, der kulturminister Trine Skei Grande var gudmor og døypte skipet med øl. Også under dåpen var det mange som hadde møtt opp for å sjå den historiske hendinga. I tillegg til sjølve dåpen, vart båtbyggjarane frå Bjørkedalen gjort stas på av Eid kommune, og så tok også skipet sin offisielle rotur.