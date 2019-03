Handballturnering for dei yngste

Bildegalleri

I løpet av sesongen blir det arrangert fem turneringar i handball for dei aller yngste. Helgas turnering i Eid Idrettshus var den siste i rekkja. Tidlegare denne sesongen har det blitt arrangert turneringar på Sandane, Vikane og to i Stryn, før ein avslutta i Eid Idrettshus med tunrering for gutane og mix lag på laurdag, og for jentene sundag.