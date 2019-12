Vedum vil erstatte «kjøttskam» med «ribbeglede»

Abonnent

– La oss håpe at 2019 var året ordet kjøttskam kom – og også forsvann. Og at vi om nokre år kan sjå tilbake og spørje «kva var det ein dreiv med i 2019, då det var snakk om kjøttskam?». Ein skal ikkje skamme seg over å ete ei kjøttkake eller ribbe til jul, eller at ein skal ha fårikålmiddag. Det er jo berre vanleg norsk mat og ein del av eit naturleg og variert kosthald, seier Sp-leiaren.