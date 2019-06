Klagarane fekk medhald, men…

Abonnent

- Dårlege greier. Dette var skuffande. Det blir truleg støv og bråk. Det var reaksjonen frå ein av klagarane, Asgeir Bakke, som følgde behandlinga av saka frå sidelinja. Han oppfatta det som vart sagt frå fleirtalet si side slik at dei truleg vil godkjenne ein ny søknad dersom ein er sikra at uttaksvolumet er maksimalt 3000 m3 per år.

Vedtaket i kommunestyret har slik ordlyd:

«Kommunestyret merkar seg at planlagt årleg uttaksvolum i driftskonsesjonssøknaden er vesentleg høgare enn det som var oppgjeve som forventa uttaksvolum i driftsplan og i detaljregulering: 15 000 m3 mot 2000-3000 m3. Utgreiingar i samband med trafikk, støv og støy er gjort utifrå 2000-3000m3. På bakgrunn av dette tek kommunestyret til følgje klagene frå bebuarane på Hjelmeland og frå Tom-Even Langø.

Kommunestyret vil sjå på saka på nytt dersom tiltakshavar søkjer om opprinneleg uttaksvolum.»

Vedtaket vart lagt fram av Tore Hjelle (H) som eit felles framlegg frå Høgre, Venstre, Krf, Frp og Ap og vart gjort med 19 mot 10 røyster.

Hjelle peika på at saka handlar om ein grunneigar som ønskjer å nytte areal til det som området er avsett til, men understreka at det er 3000 m3 som må leggjast til grunn. Ein ønskjer å gje eit kraftig signal om at dei må søkje om den mengda som alle rapportar baserer seg på.

Mindretalet gjekk for teknisk- og samfunnsutval si tilråding som har følgjande ordlyd:

-Klagene frå bebuarane på Hjelmeland og frå Tom-Even Langø vert tekne til følgje. Eid kommune sitt vedtak i møte 21. juni 2018, sak 086/18, om vedtak av detaljregulering for masseuttak i Hjelmelandsdalen, vert oppheva.

