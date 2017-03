Startar utbetringsarbeidet torsdag 16. mars

Det seier Jorunn Hillestad Sekse i Statens vegvesen region vest i ei melding til Fjordabladet.

Hillestad Sekse viser vidare til at det vert sett opp eit nytt rekkverk med nye rekkverksavslutningar på brua og at under arbeidet vil arbeidsvarslinga som er der i dag verta nytta. Arbeidet vil ta cirka to veker.

Nedsett fart

–Når nytt rekkverk er sett opp vil farten forbi bru vera sett ned frå 60 til 50 km/t. I tillegg til nedsetting av farten vert det gjort nokre enkle fartsreduserande tiltak i bakken ned mot brua (frå Lote). Fartsgrensa forbi brua blir sett opp att til 60 km /t når endeleg tiltak for brua vert gjennomført, seier Jorunn Hillestad Sekse i meldinga.