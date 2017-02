God deltaking på Ullsheim

Trass i at vêrgudane kunne vist seg frå ei langt betre side stilte i overkant av 70 unge skyskyttarar til start i rennet på Ullsheim. Av resultat frå lokale løparar. Eid IL skiskyting og Stårheim IL, tek vi med at Kasper Mundal var suveren i 14. årsklassen. Sjølv med to bom på kvar av skytingane gjekk Kasper i mål over minuttet før nummer to i klassen.

Lasse Flo Bødal som har gjort sine saker bra denne sesongen, måtte denne gongen sjå seg slått med seks sekund av Oskar Guddal Breivik, Markane IL. Begge 15-åringane hadde to bom på første skyting og ein bom på den siste.

I rennet deltok det skiskyttarar frå Søre Sunnmøre og Nordfjord.

Resultatliste frå rennet laurdag:

J10 - nybyrjarar og yngre:

Thea-Elise Botn, Stårheim IL, 21:45, (2-0)

Konstanse Henden, Eid IL - skiskyting, 14:36 (1-1)

Kristina Hanebrekke Hildenes, Stårheim IL, 14:28 4 1 (0-1)

Kaja Kindsbækken, Tingvoll IL, 14:00 (2-0)

Sofie Kjellstad, Sunnylven IL, 14:32 (1-0)

Jenny Hammer Nygjerde, Volda Turn og IL, 19:27 (0-0)

G10 - nybyrjarar og yngre:

Heine Fuglem, Valldal IL, 10:57 18 0 (0-0)

Elias Endal Hellesø, Stårheim IL15:54 (0-0)

Trym Helset, Sunnylven IL 5:40 (1-1)

Sander Hoggen Gjærset, Volda Turn og IL, 29:38 (2-3)

Osvald Georg Hammer Nygjerde, Volda Turn og IL, 15:17 (0-0)

Eirik Sigdestad, Volda Turn og IL , 15:05 (0-0)

Truls-David Takle Tytingvåg, Hardbagg IL, 12:12 (0-0)

Daniel Vatsaas, Volda Turn og IL, 14:56 (0-0)

J9-10 år:

Mia Melheim Espe, Stårheim IL, 12:53 (1-0)

Johanne Ramsli Gjethammer, Volda Turn og IL, 18:01 (3-5)

Synne Melle Lundberg, Volda Turn og IL, 14:03 (3-0)

G9-10 år:

Georg Hopland, Hardbagg IL, 15:17 (3-1)

Magnus Ytre-Hauge Ivesdal, Stårheim IL , 14:00 (1-0)

Mathias Olsen Skrede, Hardbagg IL, 18:39 (4-5)

Jenter 11 år:

Katrine Svarstad Heggdal, Markane IL, 14:57 (1-0)

Inger Hjelmeset, Markane IL, 15:46 (1-1)

Oda Svarstad Hole, Markane IL , 17:04 (0-0)

Frida Mundal, Stårheim IL, 17:33 (0-0)

Helene Nærum Wold, Volda Turn og IL, 20:32 (1-1)

Nikoline Frøysa Hellebostad, Sunnylven IL, 21:42 (2-2)

Gutar 11 år:

Esekiel Henden, Eid IL - skiskyting, 14:49 (1-0)

Jonas Rand Hopland, Hardbagg IL, 21:49 (1-5)

Jekabs Toms Freimanis, Hardbagg IL, 23:17 (1-2)

Jenter 12 år:

1. Oddrun Hjelmeset Kirkeeide, Markane IL , 15:03 (0-0)

2. Elida Fuglem, Valldal IL, 16:08 2-3)

3. Mari-Sofi Meland, Markane IL, 16:19 (0-0)

4. Frøya Haughovd Stårheim IL 16:35 (2-0)

5. Sofie Støverstein, Sunnylven IL, 17:17 (0-1)

6. Sara Annie Aarnes, Markane IL, 17:38 (3-3)

7. Lone Ringdal, Sunnylven IL , 19:21 (2-2)

8. Silje Nerli, Valldal IL, 19:55 (4-2)

9. Signe Meek Aaslid, Volda Turn og IL, 20:10 (2-1)

10. Ingunn Amalie Hopland, Hardbagg IL, 20:37 (1-2)

11. Hanne Kjellstad, Sunnylven IL, 21:55 (5-4)

Gutar 12 år:

1. Torje Seljeset, Hornindal IL, 15:08 (2-4)

2. Kevin Sigdestad, Volda Turn og IL, 16:28 (0-4) 1.00

3. Elias Helset, Sunnylven IL, 16:38 (0-1)

4. Eirik Tvinnereim, Hardbagg IL, 17:37 (3-3)

Jenter 13 år:

1. Vilde Aasprong, Tingvoll IL, 19:01 (1-3)

Gutar 13 år:

1. Trygve Myrold, Stårheim IL, 17:26 (2-3)

2. Emilian Henden, Eid IL - skiskyting, 18:47 (3-0)

3. Peder Hanebrekke Hildenes, Stårheim IL, 20:49 (1-2)

Jenter 14 år:

1. Lotte Van Oorschot, Stårheim IL, 17:54 (3-1)

2. Johanne Ringdal Sæter Sæter, Sunnylven IL, 20:18 (4-4)

Gutar 14 år:

1. Kasper Mundal, Stårheim IL, 15:21 (2-2)

2. Patrick Isene, Stårheim IL, 16:38 (1-1)

3. Jon Erlend Bø, Markane IL, 17:10 (1-2)

4. Tord Sølvberg, Hardbagg IL, 17:12 (4-3)

5, Anders Svarstad Hole, Markane IL, 19:14 (2-1)

6. Hallvard Engeset Woldsund, Volda Turn og IL, 19:14 (4-0)

7. Fredrik Nærum Wold, Volda Turn og IL, 19:41 (2-1)

8. Sondre Roset, Hardbagg IL, 21:27 (4-4)

Jenter 15 år:

1. Gunn Kristi Tvinnereim, Hardbagg IL, 17:28 (1-0)

2. Ingrid Heggen, Stårheim IL, 19:28 (5-1)

Gutar 15 år:

1. Oskar Guddal Breivik, Markane IL, 15:25 (2-1)

2, Lasse Flo Bødal, Stårheim IL, 15:31 (2-1)

3. Ask Haughovd, Stårheim IL, 16:39 (0-0)

4. Bendik Vereide, Stårheim IL, 16:53 (1-0)

Gutar 16 år:

1. Martin Aaland, Hardbagg IL, 15:48 (2-1)

2. Magnus Seljeset, Hornindal IL, 16:28 (2-1)

3. Magnus Midthjell Gjørven, Markane IL, 17:31 (2-2)

4.Rasmus Bersvein Tvinnereim, Hardbagg IL, 17:32 (0-2)

5. Torjus E Woldsund, Volda Turn og IL, 18:40 (5-2)