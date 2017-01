Populær romjulshandball

Femte juledag baud Ørsta IL Handball inn til romjulscup for jenter 14 i Ørstahallen. Fleire klubbar ville delta og lag i frå Volda, Stryn og Eid møttest til den gode «julestriden» saman med to lag frå Ørsta. Fire lokale dommarar stilte opp for J14 som stod bak turneringa.

− Det gjekk fint å arrangere denne cupen då både foreldre og andre i handballgruppa hjelpte til både på førehand og undervegs. Takk for hjelpa til alle! Gjestelaga var veldig fornøgde og syns det var kjekt å spele kampar i romjula, fortel oppkvinne Grete Hagen Myklebust hjå Ørsta Handball J14.

Det vart spelt 10 innleiande kampar og så ein finalekamp mellom dei som kom på 1. og 2. plass etter desse kampane. Finalen vart mellom Volda og Stryn. Då dei to laga møttest tidlegare på dagen, enda den kampen 7-7. I finalen vann Volda 7-6 over Stryn, så det vart ikkje avgjort før i det siste speleminuttet kven som vann turneringa. Ein thriller av godt slag vart den kampen. Både slektningar og venner av spelarane tok turen til Ørstahallen og støtta opp om laga sine.