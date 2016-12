Fjord1 og Florø fotball inngår samarbeid

Det er fotballfeber i Florø framfor den første sesongen på nest høgaste nivå. Dette merker også næringslivet i Norges vestlegaste by. Fjord1 ønskjer å bidra til at Florø fotball hevdar seg i sin nye fotballkvardag.

– Fjord1 har hovudsete i Florø, og er ein viktig arbeidsgjevar i lokalområdet. For oss er positiv aktivitet i byen viktig. Det kjennes naturleg for oss å støtte Florø fotball når dei no har tatt idretten i byen til eit nytt nivå, seier André Høyset, konstituert administrerande direktør i Fjord1, i ei pressemelding.

Fjord1 har totalt over 1200 tilsette som jobbar både ved hovudkontoret i Florø og på ferjesamband langs store deler av kysten. Selskapet transporterer over 20 millionar passasjerer årleg, og er med det landets største ferjereiarlag. Omsetninga var i 2015 på 2,2 milliardar kroner. Ved sidan av at det meste av administrasjonen held til i Florø, er dei lokale bårutene i Florabassenget ein viktig aktivitet for Fjord1 i heimbyen.

– Vi trur det arbeidet Florø fotball har gjort gjennom fleire år også kan gje resultat på

fotballbana når sesongen kjem i gang. For Fjord1 er det også viktig at det gode spelet til

A.laget kan smitte over på breiddelaga i Florø fotball, både på jente- og gutesida, seier Høyset. Florø fotball gler seg over at ei av dei viktigaste verksemdene i Sogn og Fjordane engasjerer seg i klubben.

- Fjord1 har som Florø fotball segla i medvind gjennom 2016, og no ser vi begge frem til å ta fatt på neste sesong. Det blir viktig å bevare entusiasmen i byen. Vi er veldig glade for at Fjord1 no blir med oss på laget, seier Harald Gjervik i Florø fotball.