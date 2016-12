Åge på toppen av pallen

Etter første omgang låg Åge Solheim på andreplass, to tidels sekund bak lagkamerat Olav Engelhardt Sandeberg. I den andreomgangen hadde også Åge nest best tid av dei startande, men Didrik Langmoen Nilsen som hadde best omgangstid i andre omgang hadde for dårleg omgangstid i den første omgangen til å hamler opp med Haugen-løparen.

I dag, søndag 18. desember, er det nytt FIS-renn i storslalåm. Etter første omgang er det Åge Solheim som toppar lista 0,11 sekund føre svenske Ludwig Cassman, som vart nummer seks i laurdagens storslalåmrenn.

Åge greidde ikkje å følgje opp i andre omgang i dagens storslalåm, og enda til slutt på sjette plass.

Resultatliste:

Resultatlista viser dei seks beste under laurdagens storslalåmrenn, omgangstidene, samanlagt tid, og tidsskilnaden mellom løparane samanlagt i dei to omgangane.

1. Åge Solheim, NOR, 52.09, 55.32, 1:47.41

2. Olav E. Sandeberg, NOR, 51.89, 55.7,5 1:47.64 +0.23

3. Joona Piirainen, FIN, 52.64, 55.56, 1:48.20, +0.79

4. Gustav Rosberg Voello, NOR, 52.40, 55.82, 1:48.22, +0.81

5. Didrik Langmoen Nilsen, NOR, 53.16, 55.21, 1:48.37, +0.96

6. Ludwig Cassman, SWE, 52.57, 55.83, 1:48.40, +0.99