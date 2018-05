Skal trene juniorlandslaget

Nyhende

Stårheimaren er no tilsett som trenar for juniorlandslaget (U 23) for kvinner og menn, saman med Hanne Güssow Thoresen.

– Eg vart sterkt oppfordra av forbundet til å søke, så føler meg ønskt i jobben, seier Hafsås til Fjordabladet.

Han vil framleis ha base på Lillehammer.

– I forhold til jobben på NTG Lillehammer vil eg få meir utløp for min filosofi, då eg skal trene meir modne og betre trena utøvarar. Eg gler meg til å ha ei mindre, spissa og betre gruppe som eg kan følgje opp endå betre, seier han.

Hafsås legg ikkje skjul på at han har store ambisjonar som trenar, og då er det naturleg å sikte mot eit seniorlandslag.

– Eg har tenkt tanken, ja, på at eg vil trene dei aller beste ein dag, fordi eg meiner eg har noko å tilføre dei som er på det høgaste nivået også, seier Hafsås.

Som aktiv fekk Hafsås sitt største høgdepunkt med verdscupsigeren i langrenn på 15 kilometer på Beitostølen i 2009. Han var også deltakar i OL i Vancouver i 2010, der han var tatt ut som langrennsløpar.