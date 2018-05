Konkurrerer om Musikkprisen 2018

Nyhende

Totalt er det 51 band/artistar påmelde til Musikkprisen 2018. To av deltakarane er artist Aleksander Raftevold og bandet Jackbow frå Eid. Fram til måndag 14. mai kan ein stemme på den ein ønskjer skal vinne. Den dagen blir tre finalistar plukka ut.

Musikkprisen er ein nasjonal musikkonkurranse som blir arrangert som eit samarbeid mellom Ocean Sound Recordings, Momentium, Sparebanken Møre, AMFI Moa og Sunnmørsposten.

Spele på Jungendfest

Vinnaren av Musikkprisen får spele inn plate i Ocean Sound Recordings og spele åpningskonsert under Jugendfest på Color Line Stadion, samt spele konsert under musikkonferansen Trondheim Calling.

Musikkprisen gir ein unik mulighet for deltakarane til å få vise fram musikken sin for eit stort publikum. Siden oppstarten har Musikkprisen vore en konkurranse for band/artistar med tilknytning til Møre og Romsdal, men fra 2016 har band og artister fra heile landet kunne delta.

Fra 1. mai og frem til mandag 14. mai kan ein stemme på alle de påmelde bidraga.

Mandag 14.mai blir 3 finalister kåra, og fredag 25. mai blir vinnaren kåra på Terminalen Byscene i Ålesund.

Tidlegere vinnarar

Sidan oppstarten i 2008 har Musikkprisen vore med på å fostre fram fleire talentfulle band og artistar. Samtlige vinnarar har i ettertid på kvar sin måte gjort seg bemerka.

Følgjande band/artistar har vunnet Musikkprisen tidlegare:

Dina Misund, Musth, Mikhael Paskalev, Highasakite, Man Get Out, Padawan, Ine Hoem, Amanda Tennfjord, Cashmere Factory og Revolt.