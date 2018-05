Skuffande frå Regjeringa

Nyhende

–Med dette tilbodet held Regjeringa fram med nedbygging av matproduksjonen i distrikta, seier Reksnes som meiner regjeringa fuskar med tala og legg inn ein høvesvis for stor del av sitt tilbod på uttak frå prisauke i marknaden.

–Mange produksjonar slit med overproduksjon, då er det urealistisk å legge inn auka prisar slik som staten legg opp til i sitt tilbod.

Meir pengar på bordet

–Skal vi nå målet om å auka matproduksjon framover må Regjeringa vere med å legge meir pengar på bordet, seier Reksnes.

For Senterpartiet er det ei målsetting at vi skal ha levande landbruk i heile landet, der det er rom både for små og store brukseiningar.

–Vi er opptekne av norsk rein matproduksjon og vi må stimulere til meir produksjon basert på norske ressursar seier Reksnes

Forhandlingar?

–No får vi sjå om det vert forhandlingar, og kva som då kjem ut av forhandlingane mellom organisasjonane og Staten. Eg vonar dei kjem fram til ei semje som er til beste for vidareutvikling av eit levande landbruk i heile landet, seier Sigurd Reksnes som også understrekar viktigheita av at vi beheld forhandlingsinstituttet vidare.