Rydda stranda i Askevika

Tidlegare har Freidig 4H fått tilskot frå Sogn og Fjordane Energi (SFE) til naturmøteplassen som dei arbeider med på Stårheim, og som gjenyting ville dei rydde eit fint naturområde for dei.

Derfor sette Freidig 4H søndag kursen med bil og båt til Askevika, og rydda strandlinja til ein eigedom som Firda Kraft/SFE eig. Ein veglaus, fin plass å raste når ein er på båttur, men som før ryddeaksjonen var full av boss som er kome med fjorden.

Straumforhold

For Freidig 4H er viktig å presisere at det ikkje er søppel frå SFE som dei rydda vekk i Askevika sist søndag. Dette er rusk som har kome med fjorden, og landar i Askevika på grunn av straumforholda. Mellom anna kom det mykje drivande frå Innvik etter den store flaumen der i fjor.

Godt fornøgde

Freidig 4H var godt fornøgd med ryddeaksjonen på søndag. 13 barn/unge og ni vaksne tok turen til Askevika denne fine søndagen.

Noko dei la spesielt merke til under ryddeaksjonen var all småplast som ligg langs flomålet i fjæra. Dette er små plastfibrar som vert brukt til armering i ferdigbetong, små plastfirkantar på storleik med sukkerbitar (brukt i vassreinseanlegg), skyteledningar og allslags små plastbitar som kjem frå store og små plastgjenstandar som over tid vert knekte i mindre delar.

– Vi fann massevis av slik småplast, som ein ikkje oppdagar utan at ein ser etter det, seier klubbrådgjevar i Freidig 4H, Gro Iren Nedreberg.

Fann mykje rart

Før ryddeaksjonen vart det åtvara mot ampullane med gift frå krigens dagar, som har blitt funne rundt om i landet.

– Heldigvis fann vi ingen slike, men vi fann mykje anna rart: bildekk, støvlar, isopor i alle storleikar, rør, lyspære som var heil, tau, flasker, knotteplast og brannsløkkingsapparat, opplyser Gro Iren Nedreberg.

Etter ryddeaksjonen til Freidig 4H i Askevika i Ålfoten sist søndag, vart bosset frakta med båt over til Yksneelvane, der SFE vil hjelpe til med å frakte det vidare. Etter enda plukking sanka medlemmane ved og lagde bål, og så vart det grilla pølser og hamburgarar.

Frå Freidig 4H si side vert det halde fram at miljøvern er viktig i 4H, og at dette derfor var ei fin oppgåve for dei.