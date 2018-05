– Russetida er det gode livet og samhaldet

Nyhende

Russen har gjerne fått eit stempel prega av galskap og fyll. Men russetida er så mykje meir, og eit høgdepunkt for å feire saman med dei du har gått på skule med i tre år.

– Russetida handlar mykje om festane generelt, det gode livet og samhaldet med dei andre russane, seier Ingar. Han kjem frå Oppstryn, og har ikkje fått pepar frå stryningar over at han er russepresident nede på Eid.

– Dei synest heller det er kjekt, smiler han.

Hybelliv

I tre år har han budd på hybel på Nordfjordeid, men siste tida har han vanka meir hos dama som også er russ.

– Men det har no gått greitt med hybellivet, sjølv om ho mor ikkje er der og har klar middagen, seier han. Ingar hevdar hardnakka at han har eit godt kosthald, og at det ikkje berre er Grandiosa som står på menyen.

– Men eg er heime i Oppstryn stadig vekk, og då er det godt å få mat med ho mor, innrømmer han.

Første fang

På Eid vgs har han gått på elektro, og siste året no på automasjon.

– Det er første gong det er russ frå den linja, og i klassa tenkte vi at det difor ville vere artig om vi markerte oss litt i russetida, seier han. Dermed enda han opp med å vere president for Eidarussen anno 2018.

– Å vere russepresident er kjekt. Det er kanskje litt ekstra, men eg likar å vere med på ting og administrere, fortel Ingar. At han har valt elektro og automasjon karakteriserer han som riktig hylle i livet.

– Det er sikkert og visst, flirer han. Allereie sidan barneskulen meinte han at det var den vegen han skulle gå.

– Eg er glad i faget, og russetida blir ikkje ekstra stressa for min del med tanke på det faglege, seier han.

Når russetida og sommaren er over blir han lærling hos Statoil. Då er det plattformlivet som ventar.

Han meiner også at det ikkje vil by på problem med jobb etter lærlingtida, sjølv om det har vore nedgangstider innan oljenæringa.

– Eg har også kontaktar med bedrifter her på Eid og i Stryn, så det vert ikkje problem å få jobb seinare, trur han.

Medelev Even Dalseth frå Eid har på si side fått læreplass hos Ulvesund elektro i Deknepollen.

Fellesskapet

Men no er det russetida som gjeld, og dei innrømmer at det gjer noko med fellesskapet når all medrussen ikler seg russedressane sine. At barn spring etter dei for å spørje om russekort er også litt stas, synest dei.

– Det er berre kos at dei vil ha russekorta våre, smiler karane, som har 600 russekort kvar til utdeling.

– Det får halde. Vi er ikkje meir ambisiøse enn det, seier dei. Russeknutar som mellom anna gjeld sex i rundkøyringar har riksmedia vore opptekne av.

– Sex i rundkøyring får ikkje vi knute for, men vi kan få russeknute om vi har det i skogen, småflirer dei. Dei hevdar også at det ikkje er drikkepress som russ, i så fall er det eit press ein skapar sjølv, meiner dei.

– Ein må ikkje drikke mykje, sjølv om der er russeknutar som å drikke 1/2 liter 20 prosent på to timar eller 24 0,33 liter øl på 24 timar, fortel dei.

– Poenget med russetida er at vi skal ha det kjekt innanfor visse grenser. Vi skal feire saman med dei vi har gått på skule med i tre år. Som russ føler vi oss som ein stor gjeng, som tar vare på kvarandre, seier Ingar og Even.