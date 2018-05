– No må vi ta tre poeng

Nyhende

– Dette er ein kamp vi skal og må vinne. Før sesongstart hadde vi eit mål om å stå med fire poeng etter dei to første seriekampane. No har vi eitt, og det er vi ikkje nøgde med, seier Hafsås.

Sist helg vart det tap 1-3 borte mot Studentspretten, eitt av laga som er tippa i toppstriden i 4. divisjon. I same kategori er Florø 2, Eid, Stryn og den aller største favoritten, Fjøra.

– Vi vil vere med og kjempe i toppen, og då må vi heilt klart ta tre poeng mot Bremanger, seier Hafsås.

Bremanger har imponert i byrjinga av sesongen med siger 2-0 og uavgjort 1-1 mot Vik, begge kampar på heimebane. I begge kampane har tidlegare Eid-spiss Anders Midthjell notert seg for scoring.

– Vi kjem ikkje til å gje han meir merksemd enn andre spissar vi møter. Vi skal vere eit betre lag enn Bremanger, og skal styre spelet, seier Hafsås.

Svak bortekamp

Eid-trenaren er svært lite fornøgd med prestasjonen laget viste mot Studentspretten.

– Det var dårleg frå start til slutt, rett og slett. Vi kan score tre-fire mål, men set ikkje sjansane. I tillegg går det seint, og vi er upresise, seier Hafsås, som ikkje er bekymra for laget si form.

– Med unntak for treningskampen mot Hødd 2 har vi prestert jamt bra i heile år, heilt til kampen mot Studentspretten. Det er sjølvsagt kjedeleg å få ein så stor dropp i prestasjonane, men vi kan ikkje grave oss ned etter ein enkeltkamp. No har sesongen akkurat byrja, og det er 20 seriekampar igjen. Eg er sikker på at vi kjem sterkt tilbake mot Bremanger på laurdag, seier Hafsås.