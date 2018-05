Nyhende

Til liks med mange andre deltok førsteklassingane på studiespesialisering ved Eid vidaregåande skule på den store plastryddingsdagen torsdag. Dei fylte mange sekkar med plast og anna søppel, etter ein rydderunde i sentrum og strandsona på Nordfjordeid.

– Vi kallar oss "Bosses of the boss» (sjefane over søppelet) og vil gjere naturen rein og fri for plast, skriv førsteklassingane i ei melding til Fjordabladet.