–Saknar vilje til dialog

Nyhende

Det seier Kjell Einar Skrede, hovudtillitsvald i Delta, som stiller spørsmål ved kvifor Delta ikkje vart kalla inn til møtet i administrasjonsutvalet den 19. april

– Spesielt fordi eg som hovudtillitsvalt for Delta hadde gjeve beskjed til leiaren i Arbeidsmiljøutvalet om at Delta og alle andre fagforeiningar i Eid burde bli kalla inn på grunn av tilhøva i Eid kommune. Vidare fordi dette var eit møte der rådmannen hadde annonsert at ein skulle orientere politikarane om arbeidsmiljøet i kommunen.

Initiativ

–Eg tok initiativ til at alle hovudtillitsvalde burde kallast inn med bakgrunn i tilbakemeldingar frå tilsette om korleis personalet blir behandla av ein del leiarar i kommunen. Eg veit at Fagforbundet, som sit med leiaren i Arbeidsmiljøutvalet, tok utfordringa mi på alvor og bad Eid kommune om at alle fagforeiningar vart innkalla til møtet i administrasjonsutvalet den 19. april. Men eg fekk altså aldri innkalling frå Eid kommune, som er ansvarlege for innkalling til møta i administrasjonsutvalet. Eg hadde informasjon som eg gjerne ville dele med medlemane i utvalet, og synest difor det er leit at Delta ikkje vart kalla inn, seier Skrede som også stiller spørsmål ved kvifor han, som hovudtillitsvald for Delta, ikkje vart kalla inn til møte mellom hovudtillitsvalde og organisasjonsavdelinga i Eid kommune den 15. mars, på lik linje med andre fagforbund.

– På dette møtet vart ei sak som Fjordabladet har skrive om teke opp. Ei sak som handlar om korleis enkelte leiarar behandlar personalet i kommunen.

Ta på alvor

– Det var interessant å lese artikkelen i Fjordabladet tysdag 24. april, der det vart snakka om kor vidt det er ein fryktkultur i Eid kommune eller ikkje, der tillitsvalde i to forbund ikkje kjende seg att i omtalen. Til det vil eg seie at det sjølvsagt ikkje er så lett å vite kva som skjer innanfor alle avdelingar i kommunen, men at det er viktig ta saker på alvor når tillitsvalde melder om personalbehandling vi ikkje ønskjer å ha i kommunen vår, seier Skrede som ønskjer ei stor spørjeundersøking blant tilsette i Eid kommune.

Undersøking

–Alle steinar bør snuast. Eg vil derfor oppmode Eid kommune om å lage ei stor anonym spørjeundersøking som blir sendt ut til alle tilsette i Eid kommune, inkludert sjukmelde, og som spesielt tek føre seg tilhøvet mellom leiarar og tilsette. Dette har på ingen måte vore klargjort godt nok. spørjeundersøkinga bør rettast inn mot heile sektorar, slik at full anonymitet er sikra. Dersom leiing i Eid kommune verkeleg er interessert i eit fullstendig bilete av arbeidsmiljøet er dette ein måte å gjere det på, seier Kjell Einar Skrede til slutt.