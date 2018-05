I ferd med bli ein ny bossplass

Nyhende

Det seier Torleif Jakobsen som tok kontakt med Fjordabladet, etter det vart oppdaga ei byrjande fylling med søppel mellom Lid og Svora.

– Her har folk dumpa sekkar med tome øl- og mineralvatnboksar, store mengder hageavfall, gamle lamper og mykje anna avfall, seier Torleif Jakobsen som fortel at det var ein gjeng som rydda søppel langs rv 15 som oppdaga den byrjande søppelfyllinga.

Kort veg til offentleg mottak

– Det mest utrulege er at det berre er nokre hundre meter fram til gjenbruksstasjonen på Haugen, der alle kan levere både restavfall og hageavfall, seier Torleif Jakobsen som er svært skuffa over at folk kastar frå seg søppel på denne måten.

– Blir det gjort for at dei skal sleppe å betale for å bli kvitt bosset på den offentlege mottaksstasjonen, seier han.